Большунов, Семиков и Спицов надели мешки на награждении после гонки преследования на Кубке России

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Лыжники Александр Большунов, Илья Семиков и Денис Спицов вышли в мешках на награждение после гонки преследования на Кубке России в Чусовом. 

10 декабря в Чусовом прошел спринт, победу в котором одержал Сергей Устюгов. Второе место тогда занял Александр Большунов, третье – Александр Терентьев.

Устюгов после победы заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России».

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