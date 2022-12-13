Большунов, Семиков и Спицов надели мешки на награждении после гонки преследования на Кубке России

Лыжники Александр Большунов, и вышли в мешках на награждение после гонки преследования на Кубке России в Чусовом.

10 декабря в Чусовом прошел спринт, победу в котором одержал . Второе место тогда занял Александр Большунов, третье – .

Устюгов после победы заявил: «Летом меня некоторые называли мешком. И я еще тогда сказал, что если обыграю сборников, будучи в региональной команде, то могу сам назвать их мешками. Я сегодня выиграл у сборной России».