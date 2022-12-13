Адвокат Грайнер о сроках за вейпы: «Самые суровые приговоры не превышали 5-6 лет»

Александр Бойков, адвокат Бриттни Грайнер, прокомментировал освобождение американской баскетболистки из российской тюрьмы.

«Нам удалось с ней поговорить один раз по телефону накануне обмена. Думаю, она уже понимала, куда ее везут. Мы не говорили напрямую, но я спросил у нее: «Есть ли у тебя основания для оптимизма?» Ее попросили подписать некоторые бумаги. Она говорит: «Да, основания есть».

Она говорила, что картриджи легальны там, где они были приобретены, то есть в США. Сюда она их везла по недосмотру, так как в спешке собирала вещи и просто не проверила карманы рюкзака, в котором они оказались и с которым она гуляла у себя на родине.

Примерно треть аналогичных дел заканчивались условными сроками, самые суровые приговоры не превышали 5-6 лет реального лишения свободы.

В нашем случае ни прокуратурой, ни судом не было установлено никаких отягощающих обстоятельств. Были исключительно положительные характеристики, которых не было, наверное, ни у одного подсудимого», – сказал Бойков.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

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