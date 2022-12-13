Адвокат Грайнер о сроках за вейпы: «Самые суровые приговоры не превышали 5-6 лет»

Теги происшествия УГМК жен чемпионат России жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Александр Бойков, адвокат Бриттни Грайнер, прокомментировал освобождение американской баскетболистки из российской тюрьмы.

«Нам удалось с ней поговорить один раз по телефону накануне обмена. Думаю, она уже понимала, куда ее везут. Мы не говорили напрямую, но я спросил у нее: «Есть ли у тебя основания для оптимизма?» Ее попросили подписать некоторые бумаги. Она говорит: «Да, основания есть».

Она говорила, что картриджи легальны там, где они были приобретены, то есть в США. Сюда она их везла по недосмотру, так как в спешке собирала вещи и просто не проверила карманы рюкзака, в котором они оказались и с которым она гуляла у себя на родине.

Примерно треть аналогичных дел заканчивались условными сроками, самые суровые приговоры не превышали 5-6 лет реального лишения свободы.

В нашем случае ни прокуратурой, ни судом не было установлено никаких отягощающих обстоятельств. Были исключительно положительные характеристики, которых не было, наверное, ни у одного подсудимого», – сказал Бойков.

В четверг, 8 декабря, центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

Оружейный барон, хакеры-миллионеры и киллер. На кого могут обменять Бриттни Грайнер

9 лет колонии одной из лучших баскетболисток мира. Карьеру Бриттни Грайнер может спасти только обмен заключенными между Россией и США

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Двойка Бубнова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ cnfc
...как и у Бута 25 лет ...всем и так понятно. А про Ярошнко вообще молчу. Мужика посадили не за ДЕЙСТВИЕ а намерение...а обычный американец вообще бы отскояил
При чем здесь оружейный барон Бут, если речь про Грайнер и срок за склянку с маслом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
norg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alex1104
Странный адвокат. А контрабанда? Он слышал о такой статье? Тут же всë в комплекте: контрабанда, перевозка...
Погугли значение слова *аналогичный*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
STB
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мастерство заголовков от спорца- ни разу слово вейп в тексте не встречается, но в заголовке есть. Всё почему?) потому что срок то за гашиш, вейпы у нас не запрещены :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leppyanen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну так-то авиаперевозками вообще не запрещено заниматься, тем не менее …
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sergfa76
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MachineGunKelly
Какой штраф ? У нас сроки за вещества очень суровые, получить условку невероятное везение
по аналогичным делам, когда хватали именно за гашишное масло в вейпах, не было ни одного реального срока.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек умелый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну ещё бы адвокат сказал, что срок нормальный. Он на то и адвокат.

А так наказание по ее статье - до 10 лет
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Двойка Бубнова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ MachineGunKelly
Какой штраф ? У нас сроки за вещества очень суровые, получить условку невероятное везение
За рецидивы садятся люди, за первый привод в разумных пределах – всегда или штраф или условка
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cnfc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Двойка Бубнова
Всем и так понятно было что срок явно завышенный, не будь она известной американкой а обычной россиянкой – получила бы штраф или максимум условку
...как и у Бута 25 лет ...всем и так понятно. А про Ярошнко вообще молчу. Мужика посадили не за ДЕЙСТВИЕ а намерение...а обычный американец вообще бы отскояил
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MachineGunKelly
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Двойка Бубнова
Всем и так понятно было что срок явно завышенный, не будь она известной американкой а обычной россиянкой – получила бы штраф или максимум условку
Какой штраф ? У нас сроки за вещества очень суровые, получить условку невероятное везение
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex1104
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странный адвокат. А контрабанда? Он слышал о такой статье?
Тут же всë в комплекте: контрабанда, перевозка...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Манчестер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ VEA_ZEN
Я уверен, она ещё приедет к нам)
Дунуть?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Двойка Бубнова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всем и так понятно было что срок явно завышенный, не будь она известной американкой а обычной россиянкой – получила бы штраф или максимум условку
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VEA_ZEN
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я уверен, она ещё приедет к нам)
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы