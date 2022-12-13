Сантуш покинет сборную Португалии. Контракт с ним расторгнут в ближайшие дни (A Bola)

покинет пост главного тренера сборной Португалии.

По информации A Bola, решение об уходе 68-летнего специалиста уже принято. Сантуш уйдет из сборной Португалии в ближайшие дни. Его контракт с Федерацией футбола Португалии (FPF), действующий до лета 2024 года, будет расторгнут. Отмечается, что расставание будет дружеским.

Источник подчеркивает, что стороны не торопятся прекращать сотрудничество, потому что контракт Сантуша составлен по сложной схеме. Соглашение FPF с тренером заключено через посредника, поэтому процедура расторжения проходит чуть сложнее.

Президент FPF Фернанду Гомеш уже начал искать нового тренера для сборной Португалии. В список кандидатов входят как португальские специалисты, так и иностранцы.

Сантуш возглавил сборную Португалии в 2014 году. Под его руководством команда выиграла Евро-2016.

С ЧМ-2022 Португалия вылетела на стадии 1/4 финала, уступив сборной Марокко (0:1).

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