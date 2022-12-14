Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший 800 шайб. У Хоу – 801, у Гретцки – 894
Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший 800 шайб.
Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3).
Россиянин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Он стал третьим игроком в истории лиги, достигшим отметки 800 голов (в 1305 играх за карьеру).
Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Овечкин забил 798-й, 799-й и 800-й голы в НХЛ. До Хоу – 1 шайба, до Гретцки – 94
Комментарии