Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший 800 шайб. У Хоу – 801, у Гретцки – 894

– 3-й игрок в истории НХЛ, забросивший 800 шайб.

Капитан сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с (7:3).

Россиянин забросил 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в регулярных чемпионатах . Он стал третьим игроком в истории лиги, достигшим отметки 800 голов (в 1305 играх за карьеру).

Впереди только (894) и (801).

Овечкин забил 798-й, 799-й и 800-й голы в НХЛ. До Хоу – 1 шайба, до Гретцки – 94