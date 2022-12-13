НБА назвала награду MVP именем Майкла Джордана

Теги Майкл Джордан Чикаго НБА фото Морис Подолофф Баскетбол

НБА назвала награду Самому ценному игроку сезона именем Майкла Джордана. Ранее приз назывался именем первого комиссионера в истории лиги Мориса Подолоффа.

Трофей Джордана будет иметь высоту 23,6 дюйма и весить 23,6 фунта – это отсылка к его игровому номеру и шести титулам НБА с «Чикаго». Также статуэтка имеет 5-гранную основу в честь 5 наград MVP легендарного баскетболиста.

Джордан принимал участие во всех этапах проектирования трофея. Он одобрил дизайн, который символизирует человека, стремящегося к совершенству, но не хотел, чтобы статуэтка изображала его.

Согласно заявлению НБА, новый бронзовый трофей изображает игрока, «вырывающегося из скалы, чтобы добраться до самой вершины – хрустального баскетбольного мяча». Создатели хотели показать, что усердная работа приводит к чему-то великому.

Кроме того, лига представила новые награды в честь Джерри Уэста (Лушему игроку в клатче), Хакима Оладжувона (Лучшему оборонительному игроку), Уилта Чемберлена (Лучшему новичку года), Джона Хавличека (Лучшему шестому), Джорджа Майкана (Самому прогрессирующему игроку).

На прошлой неделе НБА объявила, что именем Мориса Подолоффа теперь будет называться приз лучшей команде по итогам регулярного чемпионата.

«Наша новая коллекция трофеев посвящена некоторым из величайших и наиболее влиятельных игроков в истории НБА. Отмечая лучших игроков лиги каждый сезон, мы также отдаем дань уважения легендам, качества которых воплощены в этих престижных наградах», - сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Награда Макла Джордана:

 
Награда Джерри Уэста:
 
Награда Хакима Оладжувона:
 
Награда Уилта Чемберлена:
 
Награда Джона Хавличека:
 
Награда Джорджа Майкана:

Фото: NBA.com, AP News, Yahoo Sports

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rodbert
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Даже не знаю что хуже, новый трофей или новые комментарии на спортсе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TurboMen
да ты что, что за провокационная чушь? А может напомнишь какими они были в регулярке в те годы и какой рекорд превзошли только ГСВ? Если настолько глупый, то они выиграли регулярку ВО ВСЕХ трёх сезонах! Соответственно что удивительного если лучшая команда трех лет выигрывает и ПО?
72-10 были в сезоне 95/96.
Напомнить, с каким скрипом Чикаго входили в Последний танец, например? И что Пиппен учудил на старте того сезона?
И победа в регулярке вообще не гарантирует итоговый титул, сколько случаев было. ПО - это вообще другая жизнь по сравнению с регуляркой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Air Rodman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Несведущий зритель даже не поймёт, что речь идёт о баскетболисте, настолько фигура далека от привычного образа баскетболиста НБА. Пока статуэтка вызывает недоумение своим дизайном.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха выдыхай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константин Ловков
Ребят, за новые комментарии можно накидывать ответами сюда
Пока непонятно, но вопрос: почему не добавить возможность прикреплять изображения и видео? Большая нагрузка на сайт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mono
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Sjølle II
И спортс дизайн комментов переделал. Ну, что за день? Мой консерватор бомбит. Ну, реально. Зачем дизайн менять? Его такие руки держали... Ценность этого трофея будет лет через 50, если снова новым не заменят
Какие руки его держали, если для каждого года штампуют новый?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon_khv
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ CIONTRO
А сколько будет в кг и см, не вариант написать..?
парень, ты че неумный?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vlasovsport
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Жалко, что статуэтка не похожа на Джордана, это было бы эпично.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kien
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за балерина?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon_khv
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ HoWarD
А Джон Гавличек - это, простите, кто?
соболезную
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Demon_khv
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
убого выглядит награда
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TurboMen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ PredatorMax
Просто сильная команда забирала то что ей пренадлежит?!!! Во время первого трипита еще возможно, но в сезонах 96/97 и тем более 97/98 Буллз вообще не были фаворитами и те титулы были во многом превозмоганием
да ты что, что за провокационная чушь? А может напомнишь какими они были в регулярке в те годы и какой рекорд превзошли только ГСВ? Если настолько глупый, то они выиграли регулярку ВО ВСЕХ трёх сезонах! Соответственно что удивительного если лучшая команда трех лет выигрывает и ПО?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крокозябра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мурзин Ринат
Всего 6 финалов! а сколько проигранных серий до финалов?)
Ой, да успокойся уже. Самые главные и важные серии в карьере игрока - это финалы. И они же самые обидные, причем и для фанатов тоже. Вон, те же игроки Бостона, много ли говорили о проигрыше в финале конференции, куда не раз выходили? А о проигрыше в главном финале до сих пор вспоминают с огромным сожалением.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
HoWarD
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Джон Гавличек - это, простите, кто?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ TurboMen
а у него было такое что все лучшие партнёры травмировались к финалу? Просто конкретно в эти годы была одна из сильнейших команд, что в регулярке, что в ПО. Никаких геройств там не требовалось, просто сильная команда забирала то, что ей принадлежит.
Просто сильная команда забирала то что ей пренадлежит?!!!
Во время первого трипита еще возможно, но в сезонах 96/97 и тем более 97/98 Буллз вообще не были фаворитами и те титулы были во многом превозмоганием
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Camp_Nou
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучше бы в честь Майкла ввели награду лучшему скорреру, как золотая бутса в футболе или Ришар в хоккее. 10 скоринг титулов Джордана - одно из самых немыслимых достижений в истории НБА.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TurboMen
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ PredatorMax
На самом деле, именем Майкла я бы скорее награду МВП финала назвал. Ибо в решающих сериях он был просто инопланетным. 6 финалов - 6 побед.
Комментарий скрыт
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ PredatorMax
На самом деле, именем Майкла я бы скорее награду МВП финала назвал. Ибо в решающих сериях он был просто инопланетным. 6 финалов - 6 побед.
Билл Рассел уже
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эзотерический Фундаменталист
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Константин Ловков
Ребят, за новые комментарии можно накидывать ответами сюда
Имхо. Полоса между комментами визуально отделяла поле с комментами от ленты новостей слева, и давала некую структуру странице и удобную навигацию для глаз. сейчас это похожа на неструктурированный документ в ворде. Обнова говно, как всегда, и смысл ее непонятен, но привыкнем, куда деваться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Epicman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ CIONTRO
А сколько будет в кг и см, не вариант написать..?
Так весь смысл в цифрах. В см он потеряется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Archer_Great
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ CIONTRO
А сколько будет в кг и см, не вариант написать..?
зачем тебе эта информация, если в ней теряется вся суть отсылок? чисто чтобы был очередной ненужный факт?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Торт Спартак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ CIONTRO
А сколько будет в кг и см, не вариант написать..?
Хочешь прикинуть, сможешь ли ты его поднять, когда выиграешь?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ PredatorMax
На самом деле, именем Майкла я бы скорее награду МВП финала назвал. Ибо в решающих сериях он был просто инопланетным. 6 финалов - 6 побед.
Всего 6 финалов! а сколько проигранных серий до финалов?)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AaaaRrrr
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А ещё ввели награду лучшему клатч игроку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
CIONTRO
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А сколько будет в кг и см, не вариант написать..?
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кракадил
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
выглядит так себе. как гимнастка какая-то.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы