НБА назвала награду Самому ценному игроку сезона именем Майкла Джордана. Ранее приз назывался именем первого комиссионера в истории лиги Мориса Подолоффа.

Трофей Джордана будет иметь высоту 23,6 дюйма и весить 23,6 фунта – это отсылка к его игровому номеру и шести титулам НБА с «Чикаго». Также статуэтка имеет 5-гранную основу в честь 5 наград MVP легендарного баскетболиста.

Джордан принимал участие во всех этапах проектирования трофея. Он одобрил дизайн, который символизирует человека, стремящегося к совершенству, но не хотел, чтобы статуэтка изображала его.

Согласно заявлению НБА, новый бронзовый трофей изображает игрока, «вырывающегося из скалы, чтобы добраться до самой вершины – хрустального баскетбольного мяча». Создатели хотели показать, что усердная работа приводит к чему-то великому.

Кроме того, лига представила новые награды в честь Джерри Уэста (Лушему игроку в клатче), Хакима Оладжувона (Лучшему оборонительному игроку), Уилта Чемберлена (Лучшему новичку года), Джона Хавличека (Лучшему шестому), Джорджа Майкана (Самому прогрессирующему игроку).

На прошлой неделе НБА объявила, что именем Мориса Подолоффа теперь будет называться приз лучшей команде по итогам регулярного чемпионата.

«Наша новая коллекция трофеев посвящена некоторым из величайших и наиболее влиятельных игроков в истории НБА. Отмечая лучших игроков лиги каждый сезон, мы также отдаем дань уважения легендам, качества которых воплощены в этих престижных наградах», - сказал комиссар НБА Адам Сильвер.

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15 фотографий, на которых Майкл Джордан парит в воздухе

Награда Макла Джордана:

Награда Джерри Уэста:

Награда Хакима Оладжувона:

Награда Уилта Чемберлена:

Награда Джона Хавличека:

Награда Джорджа Майкана:

Фото: NBA.com, AP News, Yahoo Sports