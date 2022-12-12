Лыжи. Кубок России. Большунов убежит первым в классической гонке преследования, Устюгов – 2-м, Спицов – 3-м

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Сергей Устюгов Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Иван Горбунов Павел Соловьев Лыжи

13 декабря на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

15 км, классический стиль, гонка преследования

Начало – 10:30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Александр Большунов

2. Сергей Устюгов – 0:55

3. Денис Спицов – 0:57

4. Артем Мальцев – 1:18

5. Илья Семиков – 1:24

6. Алексей Червоткин – 1:34

7. Иван Горбунов – 1:49

8. Иван Якимушкин – 1:56

9. Павел Соловьев – 1:56

10. Андрей Мельниченко – 2:03

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