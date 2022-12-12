Лыжи. Кубок России. Большунов убежит первым в классической гонке преследования, Устюгов – 2-м, Спицов – 3-м

13 декабря на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Мужчины

15 км, классический стиль, гонка преследования

Начало – 10:30 по московскому времени.

Старт-лист

1.

2. – 0:55

3. – 0:57

4. Артем Мальцев – 1:18

5. Илья Семиков – 1:24

6. – 1:34

7. Иван Горбунов – 1:49

8. – 1:56

9. Павел Соловьев – 1:56

10. Андрей Мельниченко – 2:03