Лыжи. Кубок России. Большунов убежит первым в классической гонке преследования, Устюгов – 2-м, Спицов – 3-м
13 декабря на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет мужская гонка преследования на 15 км классическим стилем.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Мужчины
15 км, классический стиль, гонка преследования
Начало – 10:30 по московскому времени.
Старт-лист
2. Сергей Устюгов – 0:55
3. Денис Спицов – 0:57
4. Артем Мальцев – 1:18
5. Илья Семиков – 1:24
6. Алексей Червоткин – 1:34
7. Иван Горбунов – 1:49
8. Иван Якимушкин – 1:56
9. Павел Соловьев – 1:56
10. Андрей Мельниченко – 2:03
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