Линекер о Месси: «Все еще спорите о величайшем?» Морган ответил: «Нет, это Роналду»

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Гари Линекер и Пирс Морган поспорили о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.

«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере после выхода сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.

Почти сразу Линекеру ответил телеведущий, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду.

«Споров нет. Это Роналду», – написал Морган.

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