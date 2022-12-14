Линекер о Месси: «Все еще спорите о величайшем?» Морган ответил: «Нет, это Роналду»

и Пирс Морган поспорили о и .

«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере после выхода сборной в финал .

Почти сразу Линекеру ответил телеведущий, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду.

«Споров нет. Это Роналду», – написал Морган.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ