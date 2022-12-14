Линекер о Месси: «Все еще спорите о величайшем?» Морган ответил: «Нет, это Роналду»
Гари Линекер и Пирс Морган поспорили о Лионеле Месси и Криштиану Роналду.
«Все еще спорите? Спрашиваю про величайшего», – написал экс-игрок сборной Англии в твиттере после выхода сборной Аргентины в финал ЧМ-2022.
Почти сразу Линекеру ответил телеведущий, взявший скандальное интервью у Криштиану Роналду.
«Споров нет. Это Роналду», – написал Морган.
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