Анатолий Карпов: «Западный мир превозносит Карлсена как величайшего шахматиста. На самом деле его матчи на первенство мира по уровню далеки от моих»

12-й чемпион мира Анатолий Карпов высказался об отказе норвежца Магнуса Карлсена от матча за шахматную корону.

Карлсен – действующий чемпион мира. В апреле 2023 года он должен был сыграть с россиянином Яном Непомнящим, но отказался от защиты титула, объяснив это отсутствием мотивации.

«Западный мир превозносит Карлсена как величайшего шахматиста современности. На самом деле его матчи на первенство мира по уровню далеки от моих. Там он частенько бывает недоподготовлен, а блестяще играет только в турнирах.

Его отказ бороться за звание чемпиона мира – большая ошибка, поскольку, думаю, его сегодняшней славы хватит на то, чтобы продержаться на ней три-четыре года.

А когда придет новый сильный чемпион – Ян Непомнящий, китаец Дин Лижэнь или кто-то другой, – Карлсен вообще может оказаться на обочине. Сейчас он недопонимает свое положение и потенциал», – заявил Карпов.

«Нет никакого желания играть, я не выйду на матч». Карлсен отказался от поединка с Непомнящим за шахматную корону – и что теперь?

«Не могу сказать Карлсену: «Леопольд, выходи!». Его решение не моя проблема». Монолог Яна Непомнящего, который снова в шаге от короны