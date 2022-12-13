Джастин Гейджи оправдывается за поездку в Чечню: «Я никогда не встречался с Кадыровым. Я был гостем на детском дне рождения»

Теги UFC Рамзан Кадыров MMA Генри Сехудо легкий вес (MMA) Джастин Гейджи Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи подвергся травле из-за поездки в Чечню.

Не так давно Гейджи, Камару Усман и Генри Сехудо прибыли в Республику по личному приглашению Рамзана Кадырова.

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«Это откровенная ложь и клевета. Я никогда с ним не встречался, так что иди ##### [к черту].

Покажите мне хоть одно фото или видео с парнем, о котором говорите. Да, я был там.

Хочешь сказать, все русские такие? Я был гостем на детском дне рождении. И да, я тоже люблю пострелять из оружия.

Меня пытаются травить, делая ложные заявления. Это просто смешно», – сказал Гейджи.

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