Джастин Гейджи оправдывается за поездку в Чечню: «Я никогда не встречался с Кадыровым. Я был гостем на детском дне рождения»
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи подвергся травле из-за поездки в Чечню.
Не так давно Гейджи, Камару Усман и Генри Сехудо прибыли в Республику по личному приглашению Рамзана Кадырова.
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«Это откровенная ложь и клевета. Я никогда с ним не встречался, так что иди ##### [к черту].
Покажите мне хоть одно фото или видео с парнем, о котором говорите. Да, я был там.
Хочешь сказать, все русские такие? Я был гостем на детском дне рождении. И да, я тоже люблю пострелять из оружия.
Меня пытаются травить, делая ложные заявления. Это просто смешно», – сказал Гейджи.
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