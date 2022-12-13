Джастин Гейджи оправдывается за поездку в Чечню: «Я никогда не встречался с Кадыровым. Я был гостем на детском дне рождения»

Бывший временный чемпион в легком весе подвергся травле из-за поездки в Чечню.

Не так давно Гейджи, и прибыли в Республику по личному приглашению .

Блогер Дэйв Портной обвинил американца в поддержке главы российского региона.

«Это откровенная ложь и клевета. Я никогда с ним не встречался, так что иди ##### [к черту].

Покажите мне хоть одно фото или видео с парнем, о котором говорите. Да, я был там.

Хочешь сказать, все русские такие? Я был гостем на детском дне рождении. И да, я тоже люблю пострелять из оружия.

Меня пытаются травить, делая ложные заявления. Это просто смешно», – сказал Гейджи.

Кадыров о посещении Усмана, Гейджи и Сехудо полигона спецназа в Чечне: «Теперь бойцы смогут смело записаться в добровольцы и послужить интересам нашей страны»

Усман, Сехудо и Гейджи вместе с Хасбиком посетили Чечню и стали почетными гостями на дне рождения сына Кадырова