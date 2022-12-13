Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в полуфинале ЧМ-2022.
На 32-й минуте вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего Хулиана Альвареса.
Главный судья Даниэле Орсато зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.
С одиннадцатиметровой отметки Месси точно пробил в верхний правый от себя угол.
Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии