Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки

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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в полуфинале ЧМ-2022.

На 32-й минуте вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего Хулиана Альвареса.

Главный судья Даниэле Орсато зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.

С одиннадцатиметровой отметки Месси точно пробил в верхний правый от себя угол.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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