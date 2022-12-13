Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в полуфинале ЧМ-2022.

На 32-й минуте вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего .

Главный судья зафиксировал нарушение и показал голкиперу желтую карточку.

С одиннадцатиметровой отметки Месси точно пробил в верхний правый от себя угол.

Фото: REUTERS/Carl Recine, Lee Smith

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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