Марокко прошло Португалию и довело Роналду до слез, Франция выбила Англию, журналист умер во время матча, Плющенко и Авербух просят миллионы на шоу, Нойер сломал ногу и другие новости

1. Снова сенсация на ЧМ-2022 – Марокко выбило Португалию (1:0) в 1/4 финала и вышло в полуфинал! Впервые сборная из Африки вышла в 1/2 финала чемпионата мира. Плюс у Марокко 1 пропущенный гол за 5 матчей на ЧМ-2022 – меньше всех среди участников плей-офф. Защитник Марокко Эль-Ямик так разнервничался во время игры, что поцеловал Пепе в лысину, когда тот не забил головой на 97-й минуте.

Криштиану Роналду не смог помочь Португалии в этом матче: он остался в запасе, а за 50 минут во втором тайме нанес лишь один удар. В итоге нападающий уезжает с ЧМ с 1 голом в 5 матчах (с пенальти Гане) и нулем мячей в плей-офф чемпионатов мира. Вряд ли повторение рекорда по матчам за сборные утешило Роналду. Криштиану в слезах ушел в раздевалку сразу после вылета.

Все близкие Роналду кинулись его поддержать. Джорджина Родригес заявила, что нельзя недооценивать лучшего игрока в мире, Пирс Морган пошел дальше и назвал Криштиану величайшим игроком в истории, сестра Катя будет рассказывать внукам о дяде, родившемся посреди океана и построившем империю, а сестра Элма призвала уволить тренера Португалии Сантуша. Сам специалист не жалеет о решении посадить форварда на лавку, но ему все равно грозит увольнение.

2. В другом четвертьфинале ЧМ-2022 Франция обыграла Англию (2:1). Главным действующим лицом матча стал Харри Кейн: сначала форвард англичан реализовал пенальти и повторил рекорд Руни по голам за сборную, но на 84-й минуте он запустил мяч выше перекладины со второго 11-метрового. В итоге у Англии 56 лет без побед на топ-турнирах и один выигранный матч против Франции за 24 года.

В 1/2 финала команда Дидье Дешама сыграет с Марокко, а победитель пары встретится в финале либо с Аргентиной, либо с Хорватией.

3. Американский журналист Грант Уол умер во время матча Нидерланды – Аргентина. Ему стало плохо в пресс-центре стадиона в Лусаиле. В то же время брат-гей погибшего заявил, что того убили: якобы журналисту, надевавшему радужную футболку на чемпионате мира, угрожали.

4. НХЛ. «Каролина» обыграла «Айлендерс», Кочетков сыграл на ноль во 2-й раз в сезоне. «Тампа» была сильнее «Флориды», Василевский отразил 24 броска из 25 и стал первой звездой, Бобровский опять пропустил 4 шайбы. «Даллас» одолел «Детройт» в овертайме, Гурьянов забил во 2-й раз в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. Мануэль Нойер сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона. Вратарь «Баварии» не думает завершать карьеру из-за травмы – он хочет поехать на Евро-2024 и быть основным в клубе.

6. Сборная Норвегии по биатлону выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, Швеция – 2-я, Германия – 3-я. Симон выиграла гонку преследования, Тандревольд – 2-я, Давидова – 3-я.

Халили победил в гонке преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону в Тюмени, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Латыпов – 5-й. У женщин Алимбекова выиграла гонку преследования по фотофинишу, Носкова – 2-я, Каплина – 3-я, Казакевич – 5-я.

7. Шома Уно одержал победу в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Ямамото – 2-й, Малинин – 3-й. У женщин победила Михара, Левито – 2-я, Хендрикс – 3-я, Сакамото – 5-я. Гиллес и Пуарье победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиньяр и Фаббри – 3-и.

В России тоже весело: танцоры Елизавета Худайбердиева и Егор Базин получили за произвольный танец 135,38 балла на турнире «Жигули», хотя сорвали элемент. Мировой рекорд больше на 1,71.

8. Устюгов победил в коньковом спринте на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом, Большунов – 2-й, Терентьев – 3-й. Степанова выиграла спринт свободным стилем, Грухвина – 2-я, Фалеева – 3-я.

9. Илья Авербух запросил 53 млн рублей из Президентского фонда культурных инициатив на ледовое шоу «Анна Каренина». Евгений Плющенко просит почти 80 млн рублей на шоу «Союз чемпионов».

10. НБА. 66 очков Карри и Томпсона помогли «Голден Стэйт» победить «Бостон», «Чикаго» разгромил «Даллас» с разницей «+29» и другие результаты.

11. ФИФА открыла дисциплинарные дела в отношении сборных Аргентины и Нидерландов. Есть за что: Отаменди корчил рожи после победы по пенальти, у Месси случился конфликт с Давидсом, а Эмилиано Мартинес кричал игроку Нидерландов: «Я ###### вас дважды, заткнись, гребаный мудак».

12. Луи ван Гал объявил, что покидает сборную Нидерландов. Еще в апреле стало известно, что главным тренером с 1 января 2023 года назначен Роналд Куман.

13. В полуфиналах Фонбет Матча Звезд КХЛ Дивизион Боброва победил дивизион Тарасова, дивизион Харламова обыграл дивизион Чернышева. Форвард «Барыса» Бракко выиграл конкурс мастерства при исполнении буллитов, Голдобин с шайбой на магните и очками Воробьева – конкурс шоу-буллитов. Защитник «Сибири» Мерфи выиграл конкурс на самый сильный бросок.

14. МОК поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Парижу-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии.

15. Вице-президента Европарламента гречанку Кайли задержали в Брюсселе. Это может быть связано с коррупцией и катарским лобби, в том числе с ЧМ-2022, 600 тысяч евро изъято при обысках.

Цитаты дня.

Дмитрий Медведев: «Классным был бы финал ЧМ без вражеских стран. Аргентина – Марокко»

Пепе после вылета Португалии: «Аргентинец на нашем матче после слов Месси о судействе – это недопустимо. Ставлю, что Аргентина выиграет ЧМ»

«Не судья, а посмешище. Полный кошмар, отвратительно». Невилл об арбитре матча Англия – Франция

Дмитрий Губерниев: «Не стоит менять конфедерацию на Азиатскую, это опасный путь. Уйти легко, вернуться сложно. Россия – европейская страна»

«Месси оскорблял судью, тренера и одного из игроков соперника. Сделай такое Роналду – медиа уделили бы куда больше внимания». Пирс Морган о Лео

Татьяна Тарасова: «Не жалко ли, что Малинин выступает не за Россию? Жалко у пчелки в жопке»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ