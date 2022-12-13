«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет

не будет уходить в перестройку, пока идет на рекорд Гретцки.

Капитан «столичных» идет на 3-м месте по голам в истории (797), уступая лишь (894) и Горди Хоу (801).

Владелец «Кэпиталс» заявил, что клуб не будет устраивать распродажу в этом сезоне.

Сейчас всего 10 игроков команды имеют контракты на сезон-2023/24, в том числе только один основной защитник (Джон Карлсон).

«Я не собираюсь повторять то, что было в прошлый раз [в сезоне-2003/04], и обменивать всех. Да, в команду будут вливаться молодые игроки.

Но мы не собираемся начинать перестройку. Для меня перестройка – это когда ты смотришь игрокам, тренерам и болельщикам в глаза и говоришь им о том, что мы будем очень, очень плохи.

Если же мы будем играть очень плохо, я не думаю, что Алекс побьет рекорд», – сказал Леонсис.