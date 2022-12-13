«Вашингтон» не начнет перестройку, пока Овечкин идет на рекорд Гретцки. Леонсис сказал, что распродажи не будет
«Вашингтон» не будет уходить в перестройку, пока Александр Овечкин идет на рекорд Гретцки.
Капитан «столичных» идет на 3-м месте по голам в истории НХЛ (797), уступая лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис заявил, что клуб не будет устраивать распродажу в этом сезоне.
Сейчас всего 10 игроков команды имеют контракты на сезон-2023/24, в том числе только один основной защитник (Джон Карлсон).
«Я не собираюсь повторять то, что было в прошлый раз [в сезоне-2003/04], и обменивать всех. Да, в команду будут вливаться молодые игроки.
Но мы не собираемся начинать перестройку. Для меня перестройка – это когда ты смотришь игрокам, тренерам и болельщикам в глаза и говоришь им о том, что мы будем очень, очень плохи.
Если же мы будем играть очень плохо, я не думаю, что Алекс побьет рекорд», – сказал Леонсис.
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