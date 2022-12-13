Моуринью может возглавить Португалию. Тренеру предлагают совмещать работу в сборной и «Роме», он заинтересован

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Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии. 

Как сообщает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, Федерация футбола Португалии (FPF) заинтересована в назначении 59-летнего специалиста на пост главного тренера национальной команды. Представители организации уже связались с тренером.

FPF предлагает Моуринью совмещать работу в сборной и «Роме». Самому тренеру интересна такая возможность.

Также Федерация футбола Португалии рассматривает вариант с назначением главного тренера сборной U21 Руя Жорже в главную национальную команду. 

Напомним, ранее сообщалось, что контракт с нынешним главным тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем будет расторгнут в ближайшие дни

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