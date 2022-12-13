Вассер назначен руководителем «Феррари»

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«Феррари» объявила о том, что пост руководителя команды займет Фредерик Вассер.

Вассер начнет работу на новом месте 9 января 2023 года. Француз возглавлял «Заубер» (ныне «Альфа Ромео») на протяжении последних шести лет.

С 2019-го руководителем «Феррари» являлся Маттиа Бинотто, который решил покинуть команду по окончании 2022 года. Скудерия заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив «Ред Булл», Шарль Леклер стал вице-чемпионом.

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