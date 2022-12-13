Вассер назначен руководителем «Феррари»

объявила о том, что пост руководителя команды займет Фредерик Вассер.

Вассер начнет работу на новом месте 9 января 2023 года. Француз возглавлял (ныне «Альфа Ромео») на протяжении последних шести лет.

С 2019-го руководителем «Феррари» являлся , который решил покинуть команду по окончании 2022 года. Скудерия заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив , стал вице-чемпионом.

«Альфа Ромео» объявила об уходе руководителя команды Вассера

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