Овечкин в 136-й раз открыл счет в матче и установил новый рекорд НХЛ, опередив Ягра

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Александр Овечкин в 136-й раз в карьере в НХЛ открыл счет в матче и побил рекорд Ягра.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Чикаго» (7:3), в том числе забросив первую шайбу в игре.

Овечкин открыл счет в 136-й раз за карьеру и установил новый рекорд лиги, превзойдя достижение Яромира Ягра (135).

В топ-5 по числу таких голов также входят Бретт Халл (131), Горди Хоу (127) и Теему Селянне (119).

Кроме того, Овечкин обновил такой же рекорд и отдельно для гостевых матчей (66 первых голов в игре), опередив Бретта Халла (65). 

Овечкин забил 798-й, 799-й и 800-й голы в НХЛ. До Хоу – 1 шайба, до Гретцки – 94

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