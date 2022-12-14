В Иране футболиста приговорили к смертной казни в связи с протестами. FIFPro осудила это: «Мы потрясены и призываем к немедленной отмене наказания»

FIFPro прокомментировала информацию о смертном приговоре иранскому футболисту.

26-летний экс-защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь, сообщает IranWire.

Массовые протесты в Иране начались в сентябре после смерти девушки, которую задержала полиция нравов за «неподобающее ношение хиджаба». Позже она впала в кому и умерла, вероятно, это случилось из-за побоев.

« потрясена и возмущена сообщениями о том, что ему грозит казнь в Иране после протестов в поддержку прав женщин и основных свобод в его стране.

Мы солидарны с Амиром и призываем к немедленной отмене его наказания», – гласит запись в твиттере Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

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