Суд оправдал Неймара, Бартомеу и Роселя по делу о коррупции при переходе форварда из «Сантоса» в «Барселону»

признан невиновным по делу о мошенничестве и коррупции.

Напомним, компания DIS подала иск против футболиста , его родителей, бывших президентов «Барселоны» и , а также бывшего директора Одилио Родригеса. Они обвинялись в мошенничестве при переходе бразильца из «Сантоса» в «Барселону».

Истец требовал лишить футболиста свободы на 5 лет, а также запретить ему играть в футбол на такой же срок. DIS также просила приговорить Роселя, который в период сделки был президентом «Барселоны», и Бартомеу, вице-президента «блауграны» на тот момент, к 8 годам заключения.

Сегодня испанский суд признал невиновными всех обвиняемых по этому делу. В октябре прокурор Луис Гарсия Кантон попросил суд Барселоны оправдать всех подсудимых, поскольку не было «ни малейшего намека на преступление».

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