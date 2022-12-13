Александра Трусова: «Сейчас живу отдельно от родителей. И с пятью собаками сложно. А еще у меня две кошки»
Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова на встрече с юными фигуристами в Ижевске ответила на их вопросы.
– Самый сложный прыжок для тебя?
– Тройной аксель.
– Любимое вращение?
– Бедуинское, потому что там есть прыжок. А я люблю прыгать.
– Пробовала прыгать пятерные?
– До них еще очень далеко. Работать и работать.
– Сложно выучить новую программу?
– Нет, не сложно. Я очень люблю новые программы, потому что за год так надоедает катать одно и то же! Для короткой программы этого сезона я сама выбирала музыку.
– Не планируешь еще собак завести?
– Я сейчас живу отдельно от родителей. И с пятью собаками сложно. А еще у меня две кошки.
– Сложно заниматься спортом с такими длинными волосами?
– Я по-другому не пробовала. Ни разу не стриглась!
– Сколько пар коньков берешь с собой на соревнования?
– Всегда одну. Только на Олимпиаду с двумя ездила
– А сколько пар коньков за сезон меняешь?
– Раньше каталась на Risport. И меняла до 7 пар за сезон. Сейчас перешла на Edea, обхожусь двумя парами, – сказала Трусова.
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