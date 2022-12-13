Серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова на встрече с юными фигуристами в Ижевске ответила на их вопросы.

– Самый сложный прыжок для тебя?

– Тройной аксель.

– Любимое вращение?

– Бедуинское, потому что там есть прыжок. А я люблю прыгать.

– Пробовала прыгать пятерные?

– До них еще очень далеко. Работать и работать.

– Сложно выучить новую программу?

– Нет, не сложно. Я очень люблю новые программы, потому что за год так надоедает катать одно и то же! Для короткой программы этого сезона я сама выбирала музыку.

– Не планируешь еще собак завести?

– Я сейчас живу отдельно от родителей. И с пятью собаками сложно. А еще у меня две кошки.

– Сложно заниматься спортом с такими длинными волосами?

– Я по-другому не пробовала. Ни разу не стриглась!

– Сколько пар коньков берешь с собой на соревнования?

– Всегда одну. Только на Олимпиаду с двумя ездила

– А сколько пар коньков за сезон меняешь?

– Раньше каталась на Risport. И меняла до 7 пар за сезон. Сейчас перешла на Edea, обхожусь двумя парами, – сказала Трусова.