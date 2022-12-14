Овечкин забил 798-й и 799-й голы в НХЛ. До Хоу – 2 шайбы, до Гретцки – 95
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Чикаго» (2:0, идет 1-й период).
Россиянин забросил 798-ю и 799-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и по-прежнему занимает 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
Овечкин продлил голевую серию до 4 игр, на этом отрезке у него 6 шайб.
Всего в 1305 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1442 (799+643) очка.
В 31 матче текущего сезона форвард набрал 32 (19+13) балла.
Комментарии