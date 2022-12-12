Марио Фернандес возобновил карьеру, Журавель не попадет в Книгу рекордов Гиннеса, победы Бо и Франции в биатлоне, Англия забирает кота из Катара и другие новости

1. Марио Фернандес возобновил игровую карьеру. Защитник, выступавший за ЦСКА, проведет год в бразильском «Интернасьонале».

2. НХЛ. Александр Овечкин забил 797-й гол в лиге, поразив пустые ворота в 3-й игре кряду. Тарасенко забросил 8-ю шайбу в сезоне, Кузнецов – 4-ю. Все результаты – здесь.

3. Книга рекордов Гиннеса не зачтет рекорд Тимура Журавеля по посещению всех матчей ЧМ-2022. Достижение журналиста «Матч ТВ» не учтут, потому что Книга «прекратила все дела с Россией».

4. Криштиану Роналду осмысляет вылет с ЧМ-2022: говорит, что мечтал выиграть турнир для Португалии, а мечта оборвалась, но он все так же предан стране. А сестра форварда намекнула, что Криштиану сыграет на ЧМ-2026: «41 год – расцвет жизни».

Пока Роналду переживал поражение, появились подробности о его конфликте с «Манчестер Юнайтед». Летом клуб был готов платить основную часть 450-тысячной зарплаты, чтобы Криштиану куда-нибудь ушел, но все команды отказались, хотя платить надо было только 80 тысяч фунтов в неделю. Еще португалец предусмотрительно забрал вещи из раздевалки «МЮ» еще до выхода в эфир скандального интервью Пирсу Моргану.

5. Йоханнес Бо победил в гонке преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й, Фийон-Майе – 4-й. Сборная Франции выиграла женскую эстафету, Швеция – 2-я, Италия – 3-я.

Серохвостов победил в большом масс-старте на третьем этапе Кубка России, Колотов – 2-й, Латыпов – 3-й. Гореева выиграла большой масс-старт у женщин, Дербушева – 2-я, Сливко – 3-я

6. Дешам останется в сборной Франции как минимум до Евро-2024, пишет Le Parisien. От приглашения Зидана отказались.

7. НБА. «Пеликанс» одолели «Финикс», «Филадельфия» победила «Шарлотт». Остальные результаты – здесь.

8. Александр Большунов выиграл коньковую «разделку» на 15 км на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом, Спицов – 2-й, Семиков – 3-й, Устюгов – 7-й. У женщины Степанова победила в коньковой «разделке» на 10 км, Истомина – 2-я, Смирнова – 3-я, Прокофьева – 4-я.

9. Столкновения фанатов Франции и Марокко с полицией произошли в Париже. Полицейские применили слезоточивый газ, 74 человека арестованы.

10. Представлен мяч на полуфиналы и финал ЧМ-2022. Он получил название Al Hilm, что в переводе с арабского означает «Мечта».

11. Трансферные новости. «Локомотив» сделал предложение «Крыльям Советов» по Пиняеву, Глушенкову и Ежову, но самарцы его отклонили. Пишут, что «Спартак» предложил за Пиняева более 5 млн евро, но есть информация, что это не так.

Форвард Португалии Рамуш интересен «МЮ», «ПСЖ», «Баварии», «Ювентусу», «Бенфика» хочет 120 млн – это отступные. «Ман Сити» предложил более 100 млн евро за Гвардиола, «Челси» – 95 млн, «МЮ» – 90 млн. «Баварии» потребуется заплатить «Монако», чтобы вернуть Нюбеля из аренды, Ливакович и Кейлор Навас – альтернативные варианты. Шупо-Мотинг может уйти из «Баварии» в случае прихода Кейна – он не хочет быть запасным.

12. Месси – 1-й в рейтинге фаворитов приза лучшему игроку ЧМ-2022 от Goal.com, Мбаппе – 2-й, Гризманн – 3-й, Ливакович – 4-й.

13. Единая лига ВТБ. 26 очков Рейнольдса помогли УНИКСу одолеть «Зенит», «Нижний Новгород» выиграл у «Енисея».

14. В финале Фонбет Матча Звезд КХЛ дивизион Боброва победил дивизион Харламова. Никишин выиграл конкурс капитанов, Голдобин – конкурс бросков на точность.

15. НФЛ. «Джетс» уступили «Баффало». Другие результаты – здесь.

16. Игроки сборной Англии Джон Стоунз и Кайл Уокер заберут кота из Катара. После карантина животное с базы Англии будет жить в «Ман Сити» или у одного из футболистов.

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Кейн о вылете Англии с ЧМ: «Мне придется с этим жить, беру на себя ответственность. Наши моменты были лучше, но в футболе все сводится к деталям»

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