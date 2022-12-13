НБА. «Милуоки» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.
Чемпионы двух последних сезонов «Милуоки» и «Голден Стэйт» сойдутся в очном противостоянии. Неудачно стартовавшие «Лейкерс» встретятся с лидером нынешнего чемпионата «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Что же до баскетбола, огнище ожидается в матче Милуоки - ГС, а затем в Калифорнии, думается бровастый монстр будет рвать и метать, чтобы третье поражение устроить клеверным, микроспад у них похоже наметился...
Как по мне, все же лучше сегодня, современнее, хоть сколько помню тут всегда хейтили любые изменения.
комментов на 500 нафлудят сегодня точно!)))