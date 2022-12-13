НБА. «Милуоки» – «Голден Стэйт», «Лейкерс» встретятся с «Бостоном» и другие матчи

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Милуоки Новый Орлеан Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Юта Баскетбол

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся пять матчей.

Чемпионы двух последних сезонов «Милуоки» и «Голден Стэйт» сойдутся в очном противостоянии. Неудачно стартовавшие «Лейкерс» встретятся с лидером нынешнего чемпионата «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Сакраменто
Дата проведения
14 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Милуоки – Голден Стэйт
Дата проведения
14 декабря, 03.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Хьюстон – Финикс
Дата проведения
14 декабря, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Юта – Новый Орлеан
Дата проведения
14 декабря, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

Лейкерс – Бостон
Дата проведения
14 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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13 комментариев

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Сергей Пузанков
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Ответ кандид
Ставь лайк, если не нравится новый дизайн комментов.
Что в нем может не нравиться? Дизайн как дизайн. Если функционал подкрутили, то вообще блеск
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Herodotus
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Помните в ВК писали давно: Дуров, верни стену, или засунь свой блог в .... ну что то в этом роде, здесь, теперь также, ну тут либо привыкать, либо, материться, тогда разрабы откатят к предыдущей версии.
Что же до баскетбола, огнище ожидается в матче Милуоки - ГС, а затем в Калифорнии, думается бровастый монстр будет рвать и метать, чтобы третье поражение устроить клеверным, микроспад у них похоже наметился...
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Tim Timson
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Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Что за бред с комментариями и почему они такие только на баскетболе
Видимо чтобы ты долго Фаучи в отставку не провожал?)
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Fungus_Amongus
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Раз уж тут редизайн очередной случился, то стоит выложить скрин от 2010-го года, который я нашел у себя, подключив старый винт. https://ibb.co/4KyCJbn
Как по мне, все же лучше сегодня, современнее, хоть сколько помню тут всегда хейтили любые изменения.
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Tim Timson
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Ответ Fungus_Amongus
Это не имеет значения в контексте обсуждения странностей составления календаря.
А есть связь? Уехали бы в Миннесоту и не играли бы наверное.. а тут все злачные места рядом )
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Fungus_Amongus
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Ответ Roman Boroveev
И сколько побед у Ла и Лк?
Это не имеет значения в контексте обсуждения странностей составления календаря.
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Kudim41
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Самые популярные команды спорись сегодня играют, часть из них между собой..
комментов на 500 нафлудят сегодня точно!)))
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Roman Boroveev
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Ответ Fungus_Amongus
Лейкерс уже в 7-й раз в этом сезоне играют с командой, которая за день до этого играла против Клипперс. Обратная ситуация случилась всего 1 раз.
И сколько побед у Ла и Лк?
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Fungus_Amongus
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Лейкерс уже в 7-й раз в этом сезоне играют с командой, которая за день до этого играла против Клипперс. Обратная ситуация случилась всего 1 раз.
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Крокозябра
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Единственный толковый апгрейд, это то, что можно менять или убирать +/-. В остальном лажа.
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hhh1361
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только сейчас увидел)
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Be1983kot18leta@gmail.com
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