Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся пять матчей.

Чемпионы двух последних сезонов и сойдутся в очном противостоянии. Неудачно стартовавшие встретятся с лидером нынешнего чемпионата .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

Бриттни Грайнер обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута. Она провела в российской тюрьме 293 дня