Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче против «Виннипега». До этого было 0+1 в 16 играх за «Вегас»
Даниил Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Виннипегом».
Защитник «Вегаса» помог своей команде одержать победу над «Джетс» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это были первые очки 25-летнего россиянина в текущем сезоне. У него стало 3 (1+2) балла в 6 играх при полезности «минус 5».
В прошлом сезоне у него была 1 передача в 11 играх за «Голден Найтс».
В этом сезоне он также набрал 13 (6+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Хендерсон» при полезности «минус 8».
Сегодня Мироманов (19:36, 2:42 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием.
Комментарии