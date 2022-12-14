Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче против «Виннипега». До этого было 0+1 в 16 играх за «Вегас»

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Даниил Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Виннипегом».

Защитник «Вегаса» помог своей команде одержать победу над «Джетс» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 

Это были первые очки 25-летнего россиянина в текущем сезоне. У него стало 3 (1+2) балла в 6 играх при полезности «минус 5». 

В прошлом сезоне у него была 1 передача в 11 играх за «Голден Найтс». 

В этом сезоне он также набрал 13 (6+7) очков в 17 матчах регулярного чемпионата АХЛ за «Хендерсон» при полезности «минус 8». 

Сегодня Мироманов (19:36, 2:42 – в большинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

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