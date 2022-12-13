Георгий Черданцев недоволен пенальти в ворота Хорватии в матче с Аргентиной.

На 32-й минуте игры вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего . Главный судья Даниэле Орсато назначил пенальти и показал голкиперу желтую карточку. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти.

«За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Вместо того, чтобы избежать контакта.

Ливакович взлететь что ли должен был? Стоя в полушпагате. Бред просто какой-то», – написал комментатор в телеграм-канале.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки

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