Черданцев о пенальти в ворота Хорватии: «Бред какой-то. Нападающий бежит и врезается во вратаря. Ливакович взлететь должен был?»
Георгий Черданцев недоволен пенальти в ворота Хорватии в матче ЧМ-2022 с Аргентиной.
На 32-й минуте игры вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович сбил в штрафной нападающего Хулиана Альвареса. Главный судья Даниэле Орсато назначил пенальти и показал голкиперу желтую карточку. Форвард сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти.
«За что пенальти? Нападающий ударил по воротам, бежит дальше и врезается во вратаря. Сам. Вместо того, чтобы избежать контакта.
Ливакович взлететь что ли должен был? Стоя в полушпагате. Бред просто какой-то», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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