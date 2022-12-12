Лыжи. Кубок России. Степанова стартует первой в классической гонке преследования, Истомина – 2-й, Смирнова – 3-й
13 декабря на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.
Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам
3-й этап
Чусовой
Женщины
10 км, классический стиль, гонка преследования
Начало – 9:00 по московскому времени.
Старт-лист
2. Мария Истомина – 1:24
3. Екатерина Смирнова – 1:40
4. Алиса Жамбалова – 1:59
5. Анна Грухвина – 2:24
6. Алена Перевозчикова – 2:28
7. Лариса Рясина – 2:28
8. Анастасия Прокофьева – 2:24
9. Лидия Горбунова – 2:35
10. Анастасия Игнатьева – 2:52
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