Лыжи. Кубок России. Степанова стартует первой в классической гонке преследования, Истомина – 2-й, Смирнова – 3-й

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13 декабря на третьем этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом пройдет женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

3-й этап

Чусовой

Женщины

10 км, классический стиль, гонка преследования

Начало – 9:00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Вероника Степанова

2. Мария Истомина – 1:24

3. Екатерина Смирнова – 1:40

4. Алиса Жамбалова – 1:59

5. Анна Грухвина – 2:24

6. Алена Перевозчикова – 2:28

7. Лариса Рясина – 2:28

8. Анастасия Прокофьева – 2:24

9. Лидия Горбунова – 2:35

10. Анастасия Игнатьева – 2:52

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