Роналду не намерен завершать карьеру в сборной Португалии. Он хочет сыграть на Евро-2024 (Correio da Manhã)

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Криштиану Роналду не собирается уходить из сборной Португалии после ЧМ-2022.

Как утверждает Correio da Manhã, форвард планирует продолжить выступления за национальную команду. Он намерен выступить на Евро-2024.

Отмечается, что ситуация зависит от будущего Фернанду Сантуша, который близок к уходу с поста главного тренера сборной Португалии. Однако в данный момент Роналду рассчитывает выступать за сборную Португалии как минимум до лета 2024 года.

Форвард понимает, что сейчас находится не в лучшей форме. Он винит в этом пропущенную предсезонку, а также нерегулярную игровую практику в «Манчестер Юнайтед».

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