«Борнмут» перешел к владельцу «Вегаса».

Клуб подтвердил, что российско-британский бизнесмен продал 100% акций американскому миллиардеру Уильяму Фоли, а также ряду других инвесторов. Так, по информации The Telegraph, миноритарную долю акций приобрел голливудский актер Майкл Б. Джордан.

Сделка была заключена в октябре, ее сумма оценивается в 120 миллионов фунтов.

Фоли возглавляет Fidelity National Financial – крупного игрока на страховом рынке США. Он является основным владельцем с момента его основания и вступления в в 2017 году.

Демин стал акционером «Борнмута» в 2011 году (в 2013-м – владельцем 100% акций). Ранее сообщалось, что он инвестировал в клуб 60 миллионов фунтов за последние 2 года.

стал 10-м клубом под руководством владельцев из США.

После 15 проведенных туров чемпионата Англии «вишни» набрали 16 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице.

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