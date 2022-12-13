Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом» до конца 2023 года

объявил о трансфере .

32-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.

В мае Фернандес приостановил контракт с . Тогда игрок попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

Ранее Жорже Машаду, агент защитника, допустил возвращение Фернандеса в ЦСКА в следующем декабре.

Фото: twitter.com/SCInternacional

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