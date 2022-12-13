Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом» до конца 2023 года
«Интернасьонал» объявил о трансфере Марио Фернандеса.
32-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.
В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда игрок попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.
Ранее Жорже Машаду, агент защитника, допустил возвращение Фернандеса в ЦСКА в следующем декабре.
Фото: twitter.com/SCInternacional
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