Марио Фернандес подписал контракт с «Интернасьоналом» до конца 2023 года

Теги ЦСКА Интернасьонал высшая лига Бразилия премьер-лига Россия трансферы Марио Фернандес Футбол

«Интернасьонал» объявил о трансфере Марио Фернандеса.

32-летний футболист подписал контракт с бразильским клубом до конца 2023 года.

В мае Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Тогда игрок попросил клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам. Договор между игроком и клубом расторгнут не был.

Ранее Жорже Машаду, агент защитника, допустил возвращение Фернандеса в ЦСКА в следующем декабре.

Фото: twitter.com/SCInternacional

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные