ЧМ-2022. 1/2 финала. Аргентина против Хорватии. Онлайн-трансляция начнется в 22:00

во вторник сыграет с Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Победитель игры встретится в финале с победителем другого полуфинального матча – Франция – Марокко, который пройдет в среду.

ЧМ-2022

1/2 финала

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