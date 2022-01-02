ЧМ-2022. 1/2 финала. Аргентина против Хорватии. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Сборная Аргентины во вторник сыграет с Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Победитель игры встретится в финале с победителем другого полуфинального матча – Франция – Марокко, который пройдет в среду.
1/2 финала
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
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