Ротенберг о футболке со словами «Яйца в кулак и на пятак»: «Скоро в продаже!»

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СКА запускает в продажу футболку со словами Романа Ротенберга.

После матча с «Куньлунем» (4:3 Б), в котором СКА отыгрался с 0:3, Ротенберг заявил: «На третий период была установка – яйца в кулак и на пятак».

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ решил сделать футболку с этими словами тренера.

«Скоро в продаже!» – написал главный тренер СКА.

СКА запустил линейку одежды «Кулак победы» после штрафа Ротенбергу за оскорбительный жест

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