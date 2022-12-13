Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Санкции и отстранения – неприятные вещи, но станут ли они драйвером дальнейшего роста – зависит от нас с вами»

Генеральный продюсер высказался о санкциях против российского спорта.

«Конечно, санкции и отстранения – это неприятные вещи, радоваться им не нужно. Но от нас с вами зависит, станут ли они драйвером дальнейшего роста.

Призываю всех, кто увлечен спортом, не бояться искать новые форматы, рекламодателей, не бояться тратить деньги на спорт, а зрителей – смотреть наши соревнования.

Уверен, что мы в скором времени сможем преодолеть скепсис и предрассудки части аудитории, а спортсмены, которые это все, безусловно, чувствуют, по-настоящему нас будут радовать не только на трассах, полях и площадках, но и вне их пределов», – сказал на IX международном Конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес».