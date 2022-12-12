Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»

Глава Национального олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в Париже.

«Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для [олимпийского] движения», – цитирует РИА Новости слова Лайонс из интервью для The Wall Street Journal.

«США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями.

Тогда (в феврале) в качестве оперативных мер пришлось всех разделить. Да, тогда мы в полной мере поддерживали отстранение. Но на олимпийском саммите был поднят вопрос – осталась ли той же необходимость в защитных мерах?

Хоть катализатор ситуации все еще присутствует, им, очевидно, является конфликт на Украине, вопрос безопасности спортсменов уже не стоит так остро», – добавила она.