Филиппо Индзаги о Роналду: «Очень тяжело остановиться и признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас»

высказался о .

«Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас. Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает у тебя эмоции, которые мало где можно получить.

Не знаю, что происходит у него в голове. Любому тренеру нелегко работать с Роналду.

К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые игроки заслуживают того, чтобы закончить, выступая на топ-уровне», – сказал для Sky бывший нападающий «Милана», сейчас возглавляющий «Реджину» из Серии Б.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ