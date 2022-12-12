Филиппо Индзаги о Роналду: «Очень тяжело остановиться и признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас»

Теги Филиппо Индзаги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Филиппо Индзаги высказался о Криштиану Роналду.

«Я всегда говорил, что футболистам очень тяжело остановиться. Очень тяжело признать, что это конец. Такое случалось с каждым из нас. Неизвестно, что ждет тебя впереди, а футбол вызывает у тебя эмоции, которые мало где можно получить.

Не знаю, что происходит у него в голове. Любому тренеру нелегко работать с Роналду.

К счастью, меня заставили уйти, иначе я бы играл до 39 лет. Но некоторые игроки заслуживают того, чтобы закончить, выступая на топ-уровне», – сказал для Sky бывший нападающий «Милана», сейчас возглавляющий «Реджину» из Серии Б.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные