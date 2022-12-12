Роднина о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Без нас им скучно. Гадости писать не про кого»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в Париже.
«Без нас им скучно. Гадости писать не про кого. Но если говорить объективно, есть конкретные позиции, по которым могут отстранять спортсменов. Это же касается и Олимпийского комитета. МОК дал всем рекомендации, которые необоснованны.
Сейчас многие международные федерации поняли, что теряют деньги без российских спортсменов. Телекомпании, спонсоры и так далее. Например, фигурное катание без наших девочек – это еда без пиццы. То же самое в парном катании.
Я думаю, что пока это больше слова. До начала Олимпиады 2024 года есть время для разбега», – сказала Роднина.
Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»
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