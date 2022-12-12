Судья Матеу Лаос был среди фаворитов Коллины на финал ЧМ-2022. Матч Нидерланды – Аргентина повлиял на ситуацию (Marca)

Арбитр Антонио Матеу Лаос имел высокие шансы получить назначение на финал .

Как сообщает Marca, испанский судья был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины.

Однако после четвертьфинала между и Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.), в котором Лаос показал рекордные для ЧМ 15 карточек, испанец отправился домой, не получив назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре. Сообщается, что ажиотаж, поднявшийся после этой игры, повлиял на это решение.

Представители обеих сборных выражали недовольство работой рефери. , в частности, заявил: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра».

Судьи бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогали ему. Арбитр показал 15 карточек

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