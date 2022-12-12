Судья Матеу Лаос был среди фаворитов Коллины на финал ЧМ-2022. Матч Нидерланды – Аргентина повлиял на ситуацию (Marca)
Арбитр Антонио Матеу Лаос имел высокие шансы получить назначение на финал ЧМ-2022.
Как сообщает Marca, испанский судья был одним из фаворитов председателя судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллины.
Однако после четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами (2:2, 4:3 по пен.), в котором Лаос показал рекордные для ЧМ 15 карточек, испанец отправился домой, не получив назначений на оставшиеся 4 матча турнира в Катаре. Сообщается, что ажиотаж, поднявшийся после этой игры, повлиял на это решение.
Представители обеих сборных выражали недовольство работой рефери. Лионель Месси, в частности, заявил: «Нельзя ставить не соответствующего уровню арбитра».
Судьи бригады Матеу Лаоса считают, что игроки Аргентины и Нидерландов мало помогали ему. Арбитр показал 15 карточек
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии