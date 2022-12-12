Александр Большунов: «Сейчас Кубок мира для меня немного смешной. Медали раздаются просто так, без борьбы»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил о снижении уровня конкуренции на Кубке мира из-за отсутствия российских лыжников.

«Слежу [за Кубком мира], но местами уже неинтересно. Когда смотрю, понимаю, что, допустим, масс-старт был 20 км классикой. Понимаю, что медали просто раздаются. Здраво мыслишь и понимаешь, что сможешь бороться за первое место с тем же Гульбергом. И он сейчас лидер общего зачета.

А ты понимаешь, что можешь и в спринте, и в тех же гонках бороться с ними и выигрывать. Что ты до этого и делал. Сейчас Кубок мира для меня немного смешной. Получается, что медали раздаются просто так, без борьбы.

Да, сейчас некоторые страны уже подтягиваются по результатам. Но иногда даже не понимаешь: либо норвежцев поругали, что они так быстро бегут. «Ребята, давайте потише, чтобы другие страны были в топе и занимали второе-третье места». Чтобы хоть интересно было смотреть, потому что, когда все места занимают норвежцы, неинтересно смотреть.

Мы понимаем, что есть Норвегия, есть Россия. И эти две сборные всегда конкурировали между собой. Да, есть отдельные страны, отдельные спортсмены, но основная конкуренция была Норвегия – Россия. И сейчас на Кубке мира – Кубок Норвегии, а в России – Кубок России. И у нас первые-вторые места сопоставимы с Кубком мира», – сказал Большунов.