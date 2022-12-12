Невилл о слезах Роналду после вылета с ЧМ: «Ужасающее зрелище. Один из величайших в истории понял, что мечте конец»

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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл сочувствует форварду Криштиану Роналду.

37-летний капитан сборной Португалии не сдержал слез после вылета с ЧМ-2022.

«Я хочу сказать пару слов о Роналду, потому что я видел кадры с его слезами в подтрибунном помещении. Это ужасающее зрелище.

Это момент, когда он понимает, что его мечте выиграть чемпионат мира для своей страны пришел конец.

Мы все сталкивались с чем-то подобным на финише карьеры, но он один из величайших футболистов, если не величайший. Ужасно видеть его в таком состоянии. Последние месяцы выдались тяжелыми для него», – сказал Невилл Sky Sports.

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