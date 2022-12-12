Тягачев о призыве НОК США допустить россиян к Олимпиаде: «Это просто блеф, я устал от этого вранья»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ) отреагировал на призыв главы Олимпийского комитета США Сюзанны Лайонс допустить российских спортсменов к Играм-2024 в .

«Если бы это сказал президент США, то тогда можно было бы этому доверять. Мне, как бывшему руководителю олимпийского движения России, не представляется возможным такое решение, когда все страны мира во главе с Америкой так мочат нас и наших спортсменов.

Верить во что‑то сейчас не могу, это все будет так же вяло обсуждаться, но ни к чему не приведет без договоренности двух президентов. Будем ждать, когда договорится с президентом США.

Я очень хорошо знаю всех этих руководителей и могу сказать, что это просто блеф, я устал от этого вранья, поэтому не верю главе олимпийского и паралимпийского комитета США. Если они так высказались, то это значит, что они идут против своего президента. В целом, я согласен и поддерживаю их решение, но жаль, что это неправда», – сказал Тягачев.

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