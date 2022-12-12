НБА. «Бруклин» в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Бостон» и другие матчи

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Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся семь матчей.

Находящийся на подъеме «Бруклин» в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Клипперс» примут лидера Восточной конференции «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Бруклин
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Индиана – Майами
Дата проведения
13 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Мемфис – Атланта
Дата проведения
13 декабря, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча

Даллас – Оклахома-Сити
Дата проведения
13 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Кливленд
Дата проведения
13 декабря, 04.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Портленд – Миннесота
Дата проведения
13 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Клипперс – Бостон
Дата проведения
13 декабря, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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