НБА. «Бруклин» в гостях сыграет с «Вашингтоном», «Клипперс» примут «Бостон» и другие матчи

Сегодня ночью в рамках регулярного чемпионата состоятся семь матчей.

Находящийся на подъеме в гостях сыграет с , примут лидера Восточной конференции .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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