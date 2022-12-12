У Sports.ru сменился гендиректор – им стал Евгений Коврин

У Sports.ru сменился генеральный директор.

Марк Тен, занимавший эту должность с апреля 2019 года, покинул компанию по собственному желанию и сосредоточится на венчурных инвестициях.

Новым генеральным директором Sports.ru стал Евгений Коврин, работающий в компании с 2015 года.

В течение нескольких лет Коврин был коммерческим директором Sports.ru, а позднее стал заместителем генерального директора.

«Sports.ru, несмотря на общую турбулентность рынка, чувствует себя очень уверенно – смена гендиректора компании связана исключительно с личными решениями.

Компания хорошо заканчивает 2022 год и знает, как будет развиваться в 2023-м. Революционных изменений курса развития не случится, редакционная политика тоже ни в коем случае не поменяется. Будем и дальше делать спорт и Sports.ru лучше», – отметил Евгений Коврин.