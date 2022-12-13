Судьей финала ЧМ-2022 могут назначить бразильца Сампайо, работавшего на игре Англия – Франция, или англичанина Тэйлора
Судью Вилтона Сампайо, работавшего на игре Англия – Франция (1:2), могут назначить на финал.
Как сообщает The Times, бразилец остается в Катаре и может стать главным арбитром заключительного матча ЧМ-2022.
Также на эту работу претендует англичанин Энтони Тэйлор.
Майкл Оливер, руководивший судейской бригадой на игре Бразилии с Хорватией (1:1, 2:4 по пенальти), отправлен ФИФА домой.
В финале сыграют Аргентина или Хорватия и Марокко либо Франция.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии