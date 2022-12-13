Судью Вилтона Сампайо, работавшего на игре Англия – (1:2), могут назначить на финал.

Как сообщает The Times, бразилец остается в Катаре и может стать главным арбитром заключительного матча .

Также на эту работу претендует англичанин Энтони Тэйлор.

Майкл Оливер, руководивший судейской бригадой на игре Бразилии с Хорватией (1:1, 2:4 по пенальти), отправлен ФИФА домой.

В финале сыграют или и либо Франция.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ