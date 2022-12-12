Тихонов о возможном допуске России к Олимпиаде без флага: «Это унижение. Нас специально хотят всего лишить, чтобы потом трясти документом с нашим согласием»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что Россия должна выступать на Олимпийских играх только с национальным флагом.

Ранее глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс призвала допустить российских спортсменов, но в нейтральном статусе.

«Это унижение, потому что мы должны подчиниться. Мы готовы вернуться, но только с флагом. Все уже начинают думать, что падают конкуренция и интерес.

Думаю, что нас допустят. У нас есть время до 2024 года, поэтому надо подождать. Сейчас давать ответ слишком рано.

Они специально хотят нас всего лишить, чтобы потом трясти документом с нашим согласием.

Надо продавливать флаг, потому что потом все будут злорадствовать», – заявил Тихонов.

Олимпийский комитет США призвал допустить россиян к Олимпиаде-2024: «Их возвращение важно. Недопуск отбрасывает нас назад»