Депутат Терюшков попросил Минюст России внести Касаткину в список иноагентов: «Ведомство ответило отпиской»

Роман Терюшков обратился в Минюст РФ с просьбой внести Дарью Касаткину в список иноагентов.

«Используя свою известность в качестве инструмента влияния на других по вопросам политики или идеологии, нужно быть готовым не только к получению преференций со стороны заказчика, но и к мерам ответственности со стороны государства.

Касаткина, Хачанов, Кафельников открыто критикуют действия российских властей, постоянно проживая вне территории РФ, выступают в нейтральном статусе [без российского флага и гимна], демонстрируя всему миру дистанцирование от СВО и российского общества. Их действия подпадают под закон об иноагентах. Действия блогера Савина вообще подпадают под действие статей уголовного права о дискредитации армии, соответствующий запрос в правоохранительные органы я направил.

Что касается той же Касаткиной, мною подано обращение в Минюст РФ о внесении ее в список иноагентов. Ведомство ответило отпиской, выразив незаинтересованность в пресечении противоправных действий теннисистки. В свою очередь, я повторно направил депутатский запрос с требованием провести проверку законности подобного ответа и принять должные меры», – цитирует депутата Госдумы «РБ Спорт».

Депутат Терюшков борется с Касаткиной из-за звания ЗМС. А она над ним только смеется

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