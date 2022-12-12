Тарасова о победе Загитовой в голосовании за лучшую ведущую: «Это справедливо. Алина в этом году значительно лучше, чем в прошлом»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила работу олимпийских чемпионок Алины Загитовой и Анны Щербаковой в качестве телеведущих.

Сегодня Загитова опередила Щербакову в голосовании читателей «Комсомольской правды» за лучшую телеведущую 2022 года.

«Думаю, что обе девочки очень хорошие, очень сильные. Алина в этом году значительно лучше, чем в прошлом.

Думаю, что это справедливо. Она совершенствуется», – сказала Тарасова, комментируя итоги голосования.

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Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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