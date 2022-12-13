Малкин забил победный гол «Далласу», став 1-й звездой матча. У него 9+20 в 29 играх
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1) на 60-й минуте и был признан первой звездой.
Россиянин набрал очки (1+8) в 6-й игре подряд, прервав 9-матчевую безголевую серию.
Всего в 29 играх сезона на его счету 29 (9+20) баллов.
Сегодня за 19:46 – лучший показатель среди форвардов «Питтсбурга» (3:51 – в большинстве) – у Малкина 3 броска в створ ворот, 18% выигранных вбрасываний, полезность – «плюс 1».
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