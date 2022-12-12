Загитова о победе в голосовании за лучшую ведущую: «Даже не верится, что я получаю эту награду третий год подряд»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию отреагировала на новость о том, что стала лучшей телеведущей 2022 года по версии читателей «Комсомольской правды».

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто проголосовал за меня в номинации «Лучшая ведущая года». Даже не верится, что я получаю эту награду уже третий год подряд. А все благодаря вам, вашей поддержке. Ваша любовь помогает мне и дальше развиваться в этом направлении. Огромное спасибо», – сказала фигуристка.

Загитова ведет шоу на Первом канале.

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

Хрусталев затроллил Загитову прямо в эфире после ее оговорки – Алина явно поняла издевку, судя по ее лицу в этот момент