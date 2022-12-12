Один из игроков Аргентины сказал, что они «сломают Хорватию за 60 минут». План команды Скалони – провоцировать соперников (Jutarnij List)

собирается провоцировать игроков Хорватии в полуфинале .

Как утверждает хорватская газета Jutarnij List, один из игроков стартового состава Аргентины рассказал своим партнерам по европейскому клубу, что его сборной дали задачу провоцировать футболистов сборной Хорватии и выбивать их из ритма. Этот же игрок во время видеозвонка с партнерами по клубу рассказал, что уверен в том, что Аргентина «сломает и победит Хорватию за 60 минут». В раздевалке неназванного клуба с тех пор постоянно обсуждают этот разговор.

Аргентинцы считают, что у некоторых игроков сборной Хорватии «слабые нервы». Неназванный игрок сборной Аргентины ожидает, что за 60 минут матча его команда либо забьет два гола, либо добьется того, что один из игроков сборной Хорватии будет удален.

Три игрока сборной Аргентины получили особые инструкции о том, как спровоцировать трех игроков сборной Хорватии, которых в команде Лионеля Скалони считают слабейшими в психологическом плане.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич ознакомлен с этой информацией.

«Мы не можем точно сказать, что Аргентина собирается сделать, но мы знаем, как они ведут себя, когда хотят вывести соперника из себя, заставить его допускать ошибки и получать карточки. Мы уже видели эту тактику Аргентины в матче с Нидерландами. Они не боятся делать все возможное ради победы.

Ничего не удивляет, но жаль, что кто-то хочет выйти в финале чемпионата мира грязными методами. Нелегко сопротивляться этому и сохранять холодную голову, но сборной Хорватии придется проявить концентрацию, осознать, что все происходящее – лишь часть борьбы. Нужно сохранять спокойствие и обыграть Аргентину на поле. Худший вариант – сдаться и проиграть как любители. Этого нельзя допустить», – пишет Jutarnij List.

Аргентина и Хорватия сыграют завтра, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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