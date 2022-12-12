Иван Перишич: «Роналду не выиграл ни одного из 5 ЧМ. Месси тоже идет за титулом в 5-й раз и сделает ради него все, но Хорватия готова на 100%»

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Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич высказался о матче с Аргентиной на ЧМ-2022.

«Мы видели, как Португалия с Роналду проиграла – а Криштиану пять раз был на чемпионатах мира и ни разу не стал победителем.

Месси тоже идет за титулом в пятый раз и сделает все для того, чтобы победить, но и мы будем готовы на 100%, поскольку хотим трофей.

Это будет хороший матч, жесткий и мужской футбол», – сказал футболист, представляющий «Тоттенхэм»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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