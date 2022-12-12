Иван Перишич: «Роналду не выиграл ни одного из 5 ЧМ. Месси тоже идет за титулом в 5-й раз и сделает ради него все, но Хорватия готова на 100%»

Хавбек сборной Хорватии Иван Перишич высказался о матче с на .

«Мы видели, как с Роналду проиграла – а Криштиану пять раз был на чемпионатах мира и ни разу не стал победителем.

Месси тоже идет за титулом в пятый раз и сделает все для того, чтобы победить, но и мы будем готовы на 100%, поскольку хотим трофей.

Это будет хороший матч, жесткий и мужской футбол», – сказал футболист, представляющий .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ