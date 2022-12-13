«Рейнджерс» проигрывали 1:3 к 54-й минуте, но забили 2 гола за 7 секунд и победили «Нью-Джерси» (4:3 ОТ)
«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Нью-Джерси» (4:3 ОТ) в матче чемпионата НХЛ.
К 54-й минуте «синерубашечники» проигрывали со счетом 1:3, но в течение 7 секунд забросили две шайбы, переведя игру в овертайм.
На 63-й минуте форвард «Рейнджерс» Филип Хитил забил победный гол с передачи Артемия Панарина.
«Рейнджерс» одержали 4-ю победу подряд и после 30 матчей с 35 очками занимают в таблице Столичного дивизиона 4-е место.
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