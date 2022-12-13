«Рейнджерс» проигрывали 1:3 к 54-й минуте, но забили 2 гола за 7 секунд и победили «Нью-Джерси» (4:3 ОТ)

«Рейнджерс» одержали волевую победу над (4:3 ОТ) в матче чемпионата .

К 54-й минуте «синерубашечники» проигрывали со счетом 1:3, но в течение 7 секунд забросили две шайбы, переведя игру в овертайм.

На 63-й минуте форвард «Рейнджерс» Филип Хитил забил победный гол с передачи Артемия Панарина.

одержали 4-ю победу подряд и после 30 матчей с 35 очками занимают в таблице Столичного дивизиона 4-е место.