«Рейнджерс» проигрывали 1:3 к 54-й минуте, но забили 2 гола за 7 секунд и победили «Нью-Джерси» (4:3 ОТ)

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«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Нью-Джерси» (4:3 ОТ) в матче чемпионата НХЛ.

К 54-й минуте «синерубашечники» проигрывали со счетом 1:3, но в течение 7 секунд забросили две шайбы, переведя игру в овертайм.

На 63-й минуте форвард «Рейнджерс» Филип Хитил забил победный гол с передачи Артемия Панарина.

«Рейнджерс» одержали 4-ю победу подряд и после 30 матчей с 35 очками занимают в таблице Столичного дивизиона 4-е место.

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