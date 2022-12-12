Джейми Каррагер: «Победа на ЧМ сделала бы Месси величайшим в истории. Хочу, чтобы Аргентина выиграла для него»

хочет, чтобы Лионель Месси выиграл ЧМ-2022 со сборной Аргентины.

«Я бы хотел увидеть, как Аргентина выиграет трофей для Лионеля Месси. Франция – лучшая команда, но, возможно, Месси и Аргентине эта победа предначертана. Они оттолкнулись от поражения в первой игре. Они получают просто невероятную поддержку на стадионе.

В матче против Нидерландов они временами переходили черту, но они настолько хотят победить, что для любого соперника матч с ними станет кошмаром. Я многого жду от матча с Хорватией и от финала, если они туда попадут.

Возможно, это не лучшее зрелище, нам могут не нравиться некоторые их выходки, но они так отчаянно хотят победить. Кубок мира сделал бы Месси величайшим игроком в истории футбола», – сказал бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии.

и Хорватия сыграют завтра, 13 декабря. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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