Глава «Телеспорта» об отсутствии трансляций Кубка России по лыжам: «Проблемы нет. Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться»
Генеральный директор «Телеспорта» Петр Макаренко заявил, что компания покажет Кубок России по лыжным гонкам.
– Петр Владимирович, интересно услышать вашу позицию по трансляциям лыжных соревнований. Болельщики волнуются.
– Болельщики чудесным образом пишут нам на сайт. Общаться с болельщиками через прессу не вижу необходимости. У нас будет вывешено расписание, и там все будет написано.
Проблемы никакой нет. Если кому-то хочется создать проблему на ровном месте – ну, пусть создают. А мы работаем с Федерацией лыжных гонок России черт-те сколько времени, и всегда все, что надо, показывали.
– Кубок России, получается, не надо?
– Кубок России проходит в таких местах, где показывать крайне сложно. Все чемпионаты России и топовые соревнования мы показываем. Будем показывать чемпионат России, и Кубок России тоже покажем.
Если Губерниев меньше чесать языком будет, люди меньше будут волноваться. Пусть занимается биатлоном, там ему есть чем заняться, – сказал Макаренко.
Хаос в показе лыж: Вяльбе говорит, что продала права «Телеспорту», но там отрицают. Так где же смотреть наших звезд?
Хоть раз видели, чтобы лыжи показывали вот так? Съемка на два телефона, картинка дрожит, а в кадре – Большунов и Устюгов
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